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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1112 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.
COVID-19 testas
COVID-19 testas
© DELFI / Andrius Ufartas

12 умерших были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 34 человека, полную схему вакцинации завершили 289 человек.

В больницах сейчас проходят лечение 1115 пациентов с COVID-19, 116 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 6,5 тыс. молекулярных (ПЦР) и 800 антигенных тестов на коронавирус.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько снизился и составил 746 случаев. Доля положительных тестов за семь дней составила 10,7%.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились почти 511 тыс. человек, скончались - около 7,2 тыс. человек.

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