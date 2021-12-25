12 умерших были не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 34 человека, полную схему вакцинации завершили 289 человек.
В больницах сейчас проходят лечение 1115 пациентов с COVID-19, 116 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 6,5 тыс. молекулярных (ПЦР) и 800 антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько снизился и составил 746 случаев. Доля положительных тестов за семь дней составила 10,7%.
С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились почти 511 тыс. человек, скончались - около 7,2 тыс. человек.
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