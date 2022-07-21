Коронавирус в Литве: 1111 новых случаев и одна смерть

Впервые заразилось 850 человек, повторно - 250, 11 человек заразились в третий раз.
В больницах находится на лечении 114 больных COVID-19 пациентов, 8 из них - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 349,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 46,9%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.
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