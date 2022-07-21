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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1111 новых случаев заражения COVID-19, зафиксирована одна смерть от коронавируса, показывают обнародованные в четверг данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 1111 новых случаев и одна смерть
© DELFI / Karolina Pansevič

Впервые заразилось 850 человек, повторно - 250, 11 человек заразились в третий раз.

В больницах находится на лечении 114 больных COVID-19 пациентов, 8 из них - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 349,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 46,9%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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