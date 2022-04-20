Коронавирус в Литве: 1110 новых случаев и 7 смертей

За сутки впервые коронавирусом заразились 1037 человек, второй раз - 73 человека.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 690 человек - на десять меньше, чем сутками ранее, из них 40 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 550,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 20%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.
Двое умерших от COVID-19 были старше 60 лет, все остальные - старше 80 лет. Четверо умерших были полностью привиты.
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