Коронавирус в Литве: 11 233 новых случая и 20 смертей

С 4 февраля повторные заражения включаются в статистку, если человек получил два положительных ответа теста не менее чем через 90 дней.
Пятеро из скончавшихся были полностью привиты от коронавируса.
С начала пандемии коронавирусом в Литве заболел 807 861 человек, скончались от COVID-19 - 8090 жителей.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей продолжал расти и составил 5135,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 50,7%, этот показатель также вырос за сутки.
За минувшие сутки в больницах оказались 242 больных ковидом. Всего занято 1559 коек для больных коронавирусом. В реанимации находятся 97 пациентов.
За минувшие сутки первой дозой привиты 255 человек, второй - 853, третьей - 1162 человека.
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