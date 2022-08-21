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За минувшие сутки в Литве выявлено 109 новых случаев заражения COVID-19, один человек скончался, показывают обнародованные в воскресенье данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 109 новых случаев и одна смерть
© Vidmantas Balkūnas

Впервые заразились 86 человек, повторно - 22, в третий раз - 1.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 595,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней немного повысилась и составила 52,8%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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