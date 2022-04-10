aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1082 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 5 человек, показывают обнародованные в воскресенье данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 1082 новых случая, 5 смертей
© DELFI / Tomas Vinickas

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 853 случая были первичными заражениями, 227 – вторичными, два человека заразились в третий раз. В больницы с COVID-19 поступили 87 новых пациентов, всего в больницах находится 851 человек, 44 - в реанимации.

В реанимации находятся 27 человек. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей последнее время постепенно снижается и составил 943,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки снизилась до 25,5%.

Статьи по теме:
Коронавирус в Литве: 1766 новых случаев и 8 смертей
Коронавирус в Литве: 3355 новых случаев и 4 смерти

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 000 заболевших коронавирусом.

Все умершие от COVID-19 относились к возрастной группе старше 60 лет, по одному из групп 60-69, 70–79 и 80–89 и двое 90–99 лет.

Всего коронавирус унес жизни 8969 человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Официально: маски в Литве перестанут быть обязательными, сокращается срок изоляции больных

С 4 апреля в большей части закрытых помещений можно...

Коронавирус в Литве: 3705 новых случаев и 5 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3705 новых...

TOP новостей

Планируется закрытие границ для грузов в Россию и Беларусь: компании прогнозируют большой ущерб

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис призывает...

Предприниматель оценил цены на недвижимость: скоро люди перестанут покупать жилье (1)

Война в Украине серьезно встряхнула и рынок...

Художник из Украины с помощью образов в Клайпеде напоминает об ужасе ракетного обстрела

Художница из Украины Анастасия Лелюк в клайпедской...

Арестович: Россия уже начала наступление на Донбасс

Первый этап наступления российских войск на Донбассе...

Страны ЕС прекратили пропуск зарегистрированного в России и Беларуси грузового транспорта

Страны Евросоюза прекратили пропуск автомобилей,...