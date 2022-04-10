Коронавирус в Литве: 1082 новых случая, 5 смертей

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 853 случая были первичными заражениями, 227 – вторичными, два человека заразились в третий раз. В больницы с COVID-19 поступили 87 новых пациентов, всего в больницах находится 851 человек, 44 - в реанимации.

В реанимации находятся 27 человек. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей последнее время постепенно снижается и составил 943,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки снизилась до 25,5%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 000 заболевших коронавирусом.

Все умершие от COVID-19 относились к возрастной группе старше 60 лет, по одному из групп 60-69, 70–79 и 80–89 и двое 90–99 лет.

Всего коронавирус унес жизни 8969 человек.