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За минувшие сутки в Литве был выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19, от коронавируса никто не умер, показывают обнародованные в воскресенье данные Департамента статистики.
Sukurta kramtomoji guma nuo koronaviruso. Asociatyvi nuotr.
Sukurta kramtomoji guma nuo koronaviruso. Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

Всего за время пандемии эта болезнь унесла жизни 9209 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 человек вырос и составил 492,9 случая.

В среднем за последние 7 дней ежедневно фиксировали по 1068 новых случаев.

Всего за время пандемии коронавирусом в Литве переболели 1 183 422 человека.

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