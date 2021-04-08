Коронавирус в Литве: 1067 новых случаев, скончались 9 человек

За минувшие сутки было проведено 9958 молекулярных тестов (ПЦР) и 6444 антигенных теста на COVID-19 на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 404,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,7%.