aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1061 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались одиннадцать человек, сообщил в субботу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1061 новый случай и 11 смертей
© DELFI / Andrius Ufartas

Трое скончавшихся были из возрастной группы 50-59, один - 70-79 лет, шесть из группы 80-89, один из возрастной группы - 90-99 лет. Девять из них были непривиты, двое - привиты. Специалисты отмечают, что умирающие привитые - это чаще всего люди с угнетенным иммунитетом, у них и после полной вакцинации не всегда появляется стойкий иммунитет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 366,3 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки повысилась до 6,1%.

Статьи по теме:
В Шяуляйской больнице из-за COVID-19 ограничивают предоставление плановых услуг  (25)
Организаторы марша семей объявили резолюцию: отозвать "паспорт возможностей" и троих министров  (240)

За минувшие сутки были сделаны 11 478 молекулярных тестов (ПЦР) и 10 061 антигенных тестов на COVID-19.

Всего с начала пандемии коронавирусом болели 307 622 человек, еще 8670 болеют до сих пор.

От COVID-19 скончались 4669 человек, из них 49 - полностью привитые. Прямо или косвенно с коронавирусом связаны 9408 смертей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Коронавирус в Литве: 922 новых случая и 10 смертей (14)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 922 новых...

Ситуация в Литве угрожающая: появился еще один "черный" муниципалитет (26)

За минувшие сутки в Литве выявили больше 900 случаев...

Коронавирус в Литве: 925 новых случаев и 9 смертей (33)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 925 новых...

Премьер-министр Литвы ответила участникам протеста: полную "свободу заболеть" мы не сможем вам предоставить (33)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 10 сентября...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы ответила участникам протеста: полную "свободу заболеть" мы не сможем вам предоставить (33)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 10 сентября...

"Евробарометр": 64% жителей Литвы считают вакцинацию от коронавируса своим гражданским долгом (6)

64% жителей Литвы считают вакцинацию от коронавируса...

Popierinis galimybių pasas

Решения последней ночи: в летних кафе "паспорт возможностей" не потребуется (100)

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в пятницу...

Врач: я привился третьей дозой и могу рассказать, как себя чувствую (6)

В Литве враче уже начали прививать от коронавируса...

В Шяуляйской больнице из-за COVID-19 ограничивают предоставление плановых услуг (25)

В Шяуляйской республиканской больнице из-за COVID-19...