Коронавирус в Литве: 1061 новый случай и 11 смертей

Трое скончавшихся были из возрастной группы 50-59, один - 70-79 лет, шесть из группы 80-89, один из возрастной группы - 90-99 лет. Девять из них были непривиты, двое - привиты. Специалисты отмечают, что умирающие привитые - это чаще всего люди с угнетенным иммунитетом, у них и после полной вакцинации не всегда появляется стойкий иммунитет.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 366,3 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки повысилась до 6,1%.
За минувшие сутки были сделаны 11 478 молекулярных тестов (ПЦР) и 10 061 антигенных тестов на COVID-19.
Всего с начала пандемии коронавирусом болели 307 622 человек, еще 8670 болеют до сих пор.
От COVID-19 скончались 4669 человек, из них 49 - полностью привитые. Прямо или косвенно с коронавирусом связаны 9408 смертей.
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