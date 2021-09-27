Коронавирус в Литве: 1043 случая и 14 смертей

aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1043 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Десять скончавшихся были не привиты или привиты частично.
121 человек привит первой дозой вакцины. В целом за сутки была сделана 241 прививка.
В больнице на настоящий момент проходят лечение 1 114 человек, 122 из них - в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками в больнице на 42 человека больше.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Италии – на работу только с "зеленым паспортом": в Литве к такой идее относятся с осторожностью (82)
С целью пресечения распространения COVID-19 Италия с 15...
С января вступают в силу новые ограничения: где жители Вильнюса не смогут оставлять автомобили (32)
В сентябре в Литве приняли ряд поправок к Правилам...
Во время карантина у каждого седьмого жителя Литвы были проблемы с оплатой коммунальных услуг (15)
Каждый пятый житель Литвы в прошлом году жил за чертой...
Коронавирус унес жизнь жителя Радвилишкиса, которому не было 30 лет (8)
Коронавирус в Литве по-прежнему уносит жизни молодых...
Опрос: третьей дозой вакцины от COVID-19 привились бы 4 из 10 жителей Литвы (44)
"Бустерной" дозой вакцины от коронавируса привились бы...