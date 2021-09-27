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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1043 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1043 случая и 14 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Десять скончавшихся были не привиты или привиты частично.

121 человек привит первой дозой вакцины. В целом за сутки была сделана 241 прививка.

В больнице на настоящий момент проходят лечение 1 114 человек, 122 из них - в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками в больнице на 42 человека больше.

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