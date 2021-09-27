Коронавирус в Литве: 1043 случая и 14 смертей

Десять скончавшихся были не привиты или привиты частично.

121 человек привит первой дозой вакцины. В целом за сутки была сделана 241 прививка.

В больнице на настоящий момент проходят лечение 1 114 человек, 122 из них - в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками в больнице на 42 человека больше.