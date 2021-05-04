Коронавирус в Литве: 1043 новых случая, скончались 15 человек

За минувшие сутки было проведено 8660 молекулярных тестов (ПЦР) и 10 тыс. 225 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 573,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,3%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 251 тыс. 450 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 226 тыс. 595 человек, декларированы 181 тыс. 20 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 15 тыс. 898 человек, декларированное число больных составляет 61 тыс. 473.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3976 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8024 смертей.