За минувшие сутки было проведено 7276 молекулярных (ПЦР) и 4290 антигенных тестов на COVID-19. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 94 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 1,1%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 278 177 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4357 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связана 8831 смерть.