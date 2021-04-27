За минувшие сутки было проведено 10 тыс. 52 молекулярных теста (ПЦР) и 9719 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 534,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,1%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 242 тыс. 926 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 219 тыс. 678 человек, декларированы 174 тыс. 754 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 14 тыс. 536 человек, декларированное число больных составляет 59 тыс. 460.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3877 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7842 смерти.