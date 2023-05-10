Коронавирус в Литве: 103 новых случая, летальные исходы не зафиксированы

Сейчас болеют 1 597 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 673 человека.
Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 319 221. За сутки госпитализирован 1 пациент, в больницах заняты 59 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 2 пациента.
Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 36,8. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 77.
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