Коронавирус в Литве: 10280 новых случаев и 14 смертей

9 скончавшихся были полностью привиты от коронавируса.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1449 человек, из них 95 – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 18,8 тыс. молекулярных (ПЦР) и 900 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 502,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней за сутки составила 46,1%, этот показатель также вырос за сутки.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 749,6 тыс. человек, от этой болезни умерло более 7,9 тыс. человек.