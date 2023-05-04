Коронавирус в Литве: 102 новых случая, скончался один человек

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9669 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 318 786. В данное время болеют 1905 человек, в больницах занято 75 коек для больных коронавирусом. За последние сутки в стационар переведено 10 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 2 пациента.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 41,3.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 69.