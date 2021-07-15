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За минувшие сутки в стране было выявлено 102 новых случая коронавируса, от этой болезни скончался один человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 102 новых случая, скончался один человек
© Vidmantas Balkūnas

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 24,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также немного выросла и составила 0,9%.

За минувшие сутки было сделано 5778 молекулярных (ПЦР) и 2824 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 279 тыс. 488 человек, все еще больны - 678.

От коронавируса в Литве скончались 4404 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8980 смертей.

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