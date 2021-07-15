Коронавирус в Литве: 102 новых случая, скончался один человек

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 24,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также немного выросла и составила 0,9%.
За минувшие сутки было сделано 5778 молекулярных (ПЦР) и 2824 антигенных теста на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 279 тыс. 488 человек, все еще больны - 678.
От коронавируса в Литве скончались 4404 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8980 смертей.
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