Впервые заразились 793 человека, повторно - 214, в третий раз – 6 человек.
В больницах проходят лечение 155 пациентов с COVID-19, из них 10 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 502 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 36,2%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.
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