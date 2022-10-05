aA
За минувшие сутки в Литве выявлены 1013 новых случаев заражения COVID-19, фиксировалось 2 смерти от коронавируса, показывают обнародованные в среду данные Департамента статистики.
Skiepijimas „Eurovaistinėje“
Skiepijimas „Eurovaistinėje“
© Organizacijos nuotr.

Впервые заразились 793 человека, повторно - 214, в третий раз – 6 человек.

В больницах проходят лечение 155 пациентов с COVID-19, из них 10 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 502 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 36,2%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Экс-президент Адамкус рассказал о здоровье жены: никто не говорит, что все будет хорошо, борются

Экс-президент Валдас Адамкус говорит, что состояние...

Много лет люди платили в больничную кассу. И что в итоге?

Государство всеобщего благосостояния подразумевает...

TOP новостей

Демонтаж советских скульптур в Вильнюсе откладывается - вмешался Комитет по правам человека ООН

Из-за вмешательства Комитета по правам человека ООН...

Эфир Delfi: как преодолеть колониальное наследие на постсоветском пространстве?

Где находятся Белоруссия, Киргизия или Туркмения?...

Палецкис из тюрьмы звонит не близким: продолжается работа на Кремль?

"Привет всем, рад, что есть возможность обратиться к...

ESO в первую очередь установит современные счетчики инвалидам

Компания Energijos skirstymo operatorius ( ESO ) начинает установку...

Глава МИД Литвы: восьмой пакет санкций РФ – слаб, но лучше, чем ничего

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...