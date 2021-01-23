За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 3832 человека.

Кроме того, в общую статистику смертей включены 36 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 175 851 случай COVID-19, 52 351 – еще болеет.

За минувшие сутки было взято 9220 проб на коронавирус.