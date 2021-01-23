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За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 1001 новый случай COVID-19 и 30 человек умерли.
Koronaviruso gydymas Kauno klinikose
Koronaviruso gydymas Kauno klinikose
© Kauno klinikos

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 3832 человека.

Кроме того, в общую статистику смертей включены 36 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 175 851 случай COVID-19, 52 351 – еще болеет.

За минувшие сутки было взято 9220 проб на коронавирус.

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