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За минувшие сутки в Литве выявлено 100 новых случаев заражения COVID-19, смертей от коронавируса не зафиксировано, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.
COVID-19 testavimas
COVID-19 testavimas
© „Vilnius Sveikiau“ nuotr.

Впервые заразились 90 человек, повторно - 10.

По последним данным, в больницах проходят лечение 127 пациентов, из них 5 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 494 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней немного снизилась и составила 51%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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