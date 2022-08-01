Впервые заразились 90 человек, повторно - 10.
По последним данным, в больницах проходят лечение 127 пациентов, из них 5 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 494 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней немного снизилась и составила 51%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,1 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.
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