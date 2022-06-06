Впервые заразились 7 человек, повторно - 3.
В больницах на лечении от COVID-19 находится 62 человека, из них восемь - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей и составил 54,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней - 11,4%
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразились 1 063 106 человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.
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