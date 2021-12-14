aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1 492 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 23 человека, сообщил во вторник Департамент статистики.
Antakalnio atraminė ligoninė
Antakalnio atraminė ligoninė
© Vidmantas Balkūnas

Среди умерших 17 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 1807 человек, полную схему вакцинации завершил 15 321 житель.

В больницах сейчас проходят лечение 1 285 пациентов с COVID-19 - почти на 50 меньше, чем сутками ранее, 123 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 11,5 тыс. молекулярных (ПЦР) и 6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

Статьи по теме:
Прививки разными вакцинами? Ученые одобряют
Правительство Литвы решает, когда можно будет отозвать действие "паспорта возможностей"  (65)

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько снизился и составил 823 случая. Доля положительных тестов за семь дней немного снизилась составила 10,6%.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 493 тыс. человек, скончалось - около 7 тыс. человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Коронавирус в Литве унес жизни двоих человек младше 30 лет

В минувшие выходные Литву потрясло известие о смерти...

В Литву доставлены первые вакцины от коронавируса для детей

В понедельник утром в Литву были доставлены первые...

TOP новостей

Наказание ждет с первого раза: работающие в "тени" не должны получать страховку (35)

Лица, работающие в "тени", должны сами за себя платить...

Президент о возможной отставке правительства: предлагаю перед принятием решения хорошо подумать (56)

Президент Литвы Гитанас Науседа 14 декабря во время...

Как изменились цены в крупнейших микрорайонах Вильнюса, Каунаса и Клайпеды: где жилье подешевело? (12)

По данным на ноябрь, жилье в Литве за год подорожало в...

У вернувшегося из поездки паневежца подозревают штамм "омикрон" (10)

Национальный центр общественного здравоохранения...

Сергей Тихановский приговорен к 18 годам лишения свободы (60)

Супруг Светланы Тихановской, признанный...