Среди умерших 17 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 1807 человек, полную схему вакцинации завершил 15 321 житель.

В больницах сейчас проходят лечение 1 285 пациентов с COVID-19 - почти на 50 меньше, чем сутками ранее, 123 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 11,5 тыс. молекулярных (ПЦР) и 6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько снизился и составил 823 случая. Доля положительных тестов за семь дней немного снизилась составила 10,6%.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 493 тыс. человек, скончалось - около 7 тыс. человек.