Коронавирус в Литве: 1 190 новых случаев заражения, скончались два человека

 
ELTA
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COVID-19
COVID-19
ФОТО: Reuters / Scanpix

За прошлые сутки в Литве выявлено 1 190 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 371 человек, от коронавируса скончались два человека в возрасте 60-69 и 80-89 лет, сообщает Государственное агентство данных.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 742 человека, общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 342 218 случаев.

Сейчас болеют 7 852 человека. За прошлые сутки госпитализированы 33 пациента. В больницах от коронавируса лечатся 142 человека, 9 из них – в реанимации.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 207,2 случая. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 405.

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