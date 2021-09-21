Коронавирус в Литве: 1 155 новых случаев, 18 смертей

15 скончавшихся были не привиты или привиты частично.
Во вторник Литва вошла в худшую черную цветовую зону карты пандемии. До сих пор она причислялась к красной зоне.
2746 человек были привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки первую или вторую дозу получили 7866 человек.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 997 человек, 106 из них – в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом выросло на 15.
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