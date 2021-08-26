Коронавирус: в черную зону попал еще один муниципалитет

Больше всего новых случаев на 100 000 жителей за 14 дней было зафиксировано в Клайпеде – 625,3. Этот муниципалитет входит в черную зону D.

В черную зону попал муниципалитет Плунгеского района - 527,2 новых случаев. В этой зоне остается и Неринга - 522,1 случая.

В других муниципалитетах Клайпедского района ситуация также остается неважной.

На четвертом месте по заболеваемости остается Паланга - 432,4, на пятом - Кретингский район (402,0).

Скуодасский район из черной зоны перешел в красную зону C3 (357,5), однако в этом районе наблюдается рост числа новых случаев.

Большие города - Каунас и Вильнюс - остаются в красной зоне C3.

Стало меньше муниципалитетов, входящих в желтую зону - всего 9.

Лучше всего ситуация в Молетском районе и Электренай - соответственно 41,5 и 45,6 новых случаев. Они находятся в желтой зоне B1.

В Шакяйском районе показатель заболеваемости составляет 99,7 случаев, в муниципалитет Укмергского района 93,8, Лаздийского района - 89,7, Пасвальского района - 89,7, Пагегяйского района - 85,1, Радвилишкского района - 81,0 и Зарасайского района - 68,3. Это муниципалитеты находятся в желтой зоне B2.