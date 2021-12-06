Оба они не были привиты от COVID-19. Они входили в возрастную группу 30–39 лет.
Правда, где скончались эти люде, неясно. Главврач Пасвальской больницы Роландас Растаускас сказал, что в их больнице в выходные никто не умирал, значит, женщина, скорее всего лежала в Паневежской республиканской больнице.
Он упоминал, что из их больницы одного тяжелого пациента перевезли в Паневежскую республиканскую больницу.
Связаться с Кретингской больницей журналистам не удалось, но, по сведениям Delfi, житель Кретингского района скончался не в Клайпедской университетской больнице.
3 декабря от коронавируса скончалась и женщина из возрастной группы 40–49 лет из Паневежского района.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Рекордная инфляция в Литве только набирает обороты: зимой ждут новые сюрпризы (108)
В ноябре годовая инфляция в Литве составила 9,3%. Это...
Как в следующем году изменятся зарплаты в Литве: у некоторых работников они снизятся (9)
У части работников зарплата "на руки" в следующем году...
В середине недели температура местами опустится до -20 градусов (5)
"Зиму в начале декабря этого года можно назвать...
Президент уточнил: дети должны получать "паспорт возможностей" и после тестирования на COVID-19 (1)
" Паспорт возможностей должен быть средством...
Национальные общины и рынок труда Литвы - компетентность или национальность, как измерить положение? (13)
Социальное отчуждение и неравенство, разница в доходах...