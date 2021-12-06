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В выходные дни COVID-19 унес жизни еще двоих молодых людей. Скончался мужчина из Кретингского района и женщина из Пасвальского района.
Respublikinė Panevėžio ligoninė, Infekcinių ligų skyrius
Respublikinė Panevėžio ligoninė, Infekcinių ligų skyrius
© DELFI / Andrius Ufartas

Оба они не были привиты от COVID-19. Они входили в возрастную группу 30–39 лет.

Правда, где скончались эти люде, неясно. Главврач Пасвальской больницы Роландас Растаускас сказал, что в их больнице в выходные никто не умирал, значит, женщина, скорее всего лежала в Паневежской республиканской больнице.

Он упоминал, что из их больницы одного тяжелого пациента перевезли в Паневежскую республиканскую больницу.

Связаться с Кретингской больницей журналистам не удалось, но, по сведениям Delfi, житель Кретингского района скончался не в Клайпедской университетской больнице.

3 декабря от коронавируса скончалась и женщина из возрастной группы 40–49 лет из Паневежского района.

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