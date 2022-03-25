Коронавирус унес жизни девушки-подростка и ребенка

По данным Департамента статистики, от COVID-19 умер ребенок младше 9 лет. Это уже пятый малолетний ребенок и второй ребенок, не достигший подросткового времени, который скончался от этой болезни в Литве.
Известно, что скончался мальчик, но данные о муниципалитете, в котором произошло несчастье, засекречены. Ребенок не был привит.
COVID-19 в прошлые выходные унес также жизнь девочки-подростка. Смерть девочки из группы 10–19 лет была зарегистрирована 19 марта. Более точная информация об этом случае также засекречена.
Всего в Литве от коронавируса скончались трое подростков: две девушки и юноша. Только один из них был полностью привит.
COVID-19 унес жизнь и жительницы Вильнюсского района из возрастной группы 30–39 лет. Ее смерть была зарегистрирована 24 марта. Женщина не была привита.
На этой неделе ковид унес также жизни двоих клайпедчан - 23 марта умер мужчина 30-39 лет (он был полностью привит) и 22 марта непривитая или привитая неполностью женщина из той же возрастной группы.
Департамент статистики напоминает, что среди скончавшихся от ковида привитых чаще всего бывают люди с ослабленным в результате тяжелых болезней иммунитетом.
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