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Несмотря на то, что штамм "омикрон" кажется менее опасным, от COVID-19 продолжают умирать люди. В их числе – молодые люди и даже дети.
Коронавирус унес жизни девушки и троих молодых мужчин
© DELFI / Tomas Vinickas

По данным Департамента статистики, от COVID-19 скончалась девушка 10–19 лет.

Напомним, что еще один подросток из этой возрастной группы скончался 24 декабря 2021 года.

Кроме того, 1 сентября 2021 г коронавирус унес жизнь годовалого ребенка.

Портал Delfi уже сообщал, что врачи обеспокоены - по мере распространения омикрона в больницу чаще попадают дети.

"Симптомы такие же, как в тех случаях, когда нужна кислородная терапия, детей госпитализируют, если состояние нестабильное, их переводят в реанимацию. Большая часть – 7-летние и, к сожалению, почти все непривиые", – рассказывал журналистам профессор Сантаришкской клиники Феликсас Янкявичюс.

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По данным на 10 февраля, в детском отделении клиники находятся 15 детей с ковидом. Двое – в реанимации.

Департамент статистики также сообщает, что от коронавируса скончались двое мужчин 30–39 лет.

8 февраля скончался житель Кельмеского района, а 29 января - Шяуляйского района.

17 января скончался житель Алитусского района из группы 30-39 лет.

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