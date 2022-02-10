Коронавирус унес жизни девушки и троих молодых мужчин

По данным Департамента статистики, от COVID-19 скончалась девушка 10–19 лет.
Напомним, что еще один подросток из этой возрастной группы скончался 24 декабря 2021 года.
Кроме того, 1 сентября 2021 г коронавирус унес жизнь годовалого ребенка.
Портал Delfi уже сообщал, что врачи обеспокоены - по мере распространения омикрона в больницу чаще попадают дети.
"Симптомы такие же, как в тех случаях, когда нужна кислородная терапия, детей госпитализируют, если состояние нестабильное, их переводят в реанимацию. Большая часть – 7-летние и, к сожалению, почти все непривиые", – рассказывал журналистам профессор Сантаришкской клиники Феликсас Янкявичюс.
По данным на 10 февраля, в детском отделении клиники находятся 15 детей с ковидом. Двое – в реанимации.
Департамент статистики также сообщает, что от коронавируса скончались двое мужчин 30–39 лет.
8 февраля скончался житель Кельмеского района, а 29 января - Шяуляйского района.
17 января скончался житель Алитусского района из группы 30-39 лет.
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