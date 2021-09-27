Пресс-секретарь Республиканской шяуляйской больницы Зита Кактене сказала Delfi, что у покойного были сопутствующие заболевания. Какие именно, без разрешения близких она назвать не может.
Представитель Департамента статистики Литвы Бируте Столите сказала порталу Delfi, что скончавшийся был привит от коронавируса.
Это не единственный молодой человек, который в последнее время скончался от коронавируса в Шяуляй.
Напомним, что 14 сентября в этой больнице от ковида скончалась 39-летняя учительница.
По словам Кактене, в реанимации Республиканской шяуляйской больницы сейчас лежат 16 больных коронавирусом, 15 из них - с сопутствующими заболеваниями.
Самому младшему пациенту 48, старшему – 73 года.
* из пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
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