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Несмотря на то, что на эпидемиологической карте Литвы видны некоторые признаки улучшения, COVID-19 по-прежнему уносит жизни людей. В минувший четверг в Шяуляйской республиканской больнице скончался мужчина из Кельмесского района, которому еще не было 40 лет.
Koronavirusas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje
Koronavirusas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje
© Organizacijos nuotr.

"Да, у нас был такой случай, пациент из группы 30-39 лет, он не был привит, у него были хронические заболевания. Он провел в больнице 9 дней", – сказала представитель больницы Соната Тените.

Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. У мужчины был коронавирус, вся ситуация осложнялась наличием хронических заболеваний, мужчина не выжил.

По словам Тените, у большинства находящихся в реанимации пациентов есть хронические заболевания. Но есть и положительные тенденции – пациентов в два раза меньше, чем несколько недель назад. Еще недавно в реанимации было 20 пациентов с COVID-19, а до этого – 25.

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"Сейчас у нас в реанимации находятся 11 пациентов, их возраст от 59 до 85 лет, все с хроническими заболеваниями. Сейчас мы с осторожностью радуемся спаду, пациентов стало немного меньше. И в отделении их меньше - 70.

Большая часть людей выздоравливает, но бывают такие случаи, когда COVID-19 в сочетании с хроническими болезнями дает осложнения, и человек умирает. Такое бывает и с молодыми людьми", – сказала Тените.

В Шяуляйской больнице есть и четверо детей, которые болеют COVID-19.

Самые распространенные хронические заболевания, осложняющие болезнь - избыточный вес, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания.

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