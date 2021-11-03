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COVID-19 унес жизнь жительницы Плунге из возрастной группы 30–39 лет. Женщину привезли в больницу 28 октября утром. К сожалению, ее состояние было таким тяжелым, что 2 ноября молодая женщина скончалась.
Koronaviruso gydymas Kauno klinikose
Koronaviruso gydymas Kauno klinikose
© Kauno klinikos

Представители Пунгеской районной больницы сказали Delfi, что женщина была в очень тяжелом состоянии у нее были проблемы с дыханием и нарушена деятельность почек.

Близкие женщины сказали, что в течение трех дней ухудшилось и ее психологическое состояние.

"Состояние пациентки и прогноз ухудшал большой избыточный вес", – сказано в сообщении. Женщина не была привита от коронарируса.

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По словам врачей, именно избыточный вес зачастую ухудшает прогноз лечения пациентов с ковидом.

"Кроме того, пациентка приехала в больницу, когда болезнь уже зашла слишком далеко. В ходе лечения развился сепсис", – сказали представители больницы.

Несмотря на все усилия врачей, 2 ноября женщина скончалась.

Представители больницы сказали, что COVID-19 болели и близкие женщины.

Не известно, сколько времени больная болела до того, как приехала в больницу. Домочадцы утверждают, что ее состояние ухудшилось в течение трех дней.

Представители больницы сказали, что сейчас у них находятся в основном непривитые от ковида пациенты, есть и привитые, но это люди с серьезными сопутствующими болезнями.

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