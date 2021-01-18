Пресс-секретарь больницы Витаутас Ряубишкис сказал, что медсестра болела коронавирусом, однако причина смерти – тяжелые сопутствующие заболевания.

Малинаускайте в 1993 г. окончила паневежскую медицинскую школу им. А.Домашявичюса и в том же году стала работать в Паневежской больнице.

Похороны Малинаускайте состоятся 18 января. Это уже четвертый медработник Паневежской больницы, скончавшийся от коронавируса.

10 января скончалась старшая медсестра урологического отделения Регина Гайжутене, перед Рождеством - медсестра кардиологического отделения Вилия Бределите, а в начале января умерла еще одна работница больницы.