Пресс-секретарь больницы Витаутас Ряубишкис сказал, что медсестра болела коронавирусом, однако причина смерти – тяжелые сопутствующие заболевания.
Малинаускайте в 1993 г. окончила паневежскую медицинскую школу им. А.Домашявичюса и в том же году стала работать в Паневежской больнице.
Похороны Малинаускайте состоятся 18 января. Это уже четвертый медработник Паневежской больницы, скончавшийся от коронавируса.
10 января скончалась старшая медсестра урологического отделения Регина Гайжутене, перед Рождеством - медсестра кардиологического отделения Вилия Бределите, а в начале января умерла еще одна работница больницы.
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