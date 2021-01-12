Delfi напоминает, что 11 января сообщалось о смерти медсестры Паневежской республиканской больницы Регины Гражутене. Она также скончалась от COVID-19.

Первой от ковида в Литве умерла семейный врач шилутского центра "Здоровой гармонии". Она скончалась 27 октября.