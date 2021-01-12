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8 января от COVID-19 в Литве скончался еще один медик, врач-уролог Наримантас Балчунас, сообщает Литовская ассоциация ультразвуковых исследований.
Delfi напоминает, что 11 января сообщалось о смерти медсестры Паневежской республиканской больницы Регины Гражутене. Она также скончалась от COVID-19.
Первой от ковида в Литве умерла семейный врач шилутского центра "Здоровой гармонии". Она скончалась 27 октября.
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