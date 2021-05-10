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9 мая от коронавируса скончалась известный шеф-повар Халина Бовсевич, которую называли мамой барбекю. 53-летняя Халина много лет работала в Вильнюсе и была хорошо известна в своей сфере.
Halina Bovševič
Halina Bovševič
© Asmeninins albumas

Весть о смерти женщины сообщили ее близкие, коллеги и друзья.

"Сегодня борьбу с коронавирусом проиграл еще один прекрасный человек. После нескольких недель борьбы с вирусом г. Халина ушла вслед за своей мамой. Она скончалась от болезни, которую некоторые наивные люди все еще считают гриппом", – писал близкие скончавшейся. О неожиданной смерти женщины сообщали портал zw.lt и община Маркучай.

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"Сегодня нас покинула наша любимая мама BBQ Халина Бовсевич. Спасибо ей за прекрасные улыбки, идеи, веселые уроки. Приносим искренние соболезнования ее близким", – сказано на сайте общины.

Бовсевич - профессиональный повар, литовская королева барбекю – она была президентом Литовской ассоциации барбекю. Она работала в этой сфере больше 30 лет, была лауреатом многочисленных конкурсов, возглавляла кулинарную студию BBQ Mom's Cooking Studio в центре столицы.

Прощание с покойной состоится 11 мая, в 11.30 ч. в помещении ЗАО Reverans, ул. Памишкес, 1, Пучкалаукис, Неменчине.

Заупокойная служба состоится в Неменчине, в 14:30 ч. Близкие покойной просят желающих проститься с покойной проявить сознательность и оставаться дома, если вы чувствуете симптомы коронавируса, например, у вас поднялась температура.

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