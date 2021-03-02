Коронавирус унес жизнь главы президентской виллы Auska

О смерти директора в социальной сети фейсбук сообщили работники виллы Auska: "Вчера (1 марта 2021 г.) мы понесли невосполнимую утрату. На 54-м году жизни, не победив коронавирус, скончался гендиректор Auskа Гинтарас Поцюнас. Весь коллектив Auskа выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного".
Портал Vakarinė Palanga сообщает, что Поцюнас скончался ночью в одной из вильнюсских больниц. Поцюнас лежал в больнице, поскольку болел коронавирусом. Из-за осложнений он впал в кому и, не приходя в сознание, скончался.
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