Коронавирус унес жизнь главы президентской виллы Auska

О смерти директора в социальной сети фейсбук сообщили работники виллы Auska: "Вчера (1 марта 2021 г.) мы понесли невосполнимую утрату. На 54-м году жизни, не победив коронавирус, скончался гендиректор Auskа Гинтарас Поцюнас. Весь коллектив Auskа выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного".

Портал Vakarinė Palanga сообщает, что Поцюнас скончался ночью в одной из вильнюсских больниц. Поцюнас лежал в больнице, поскольку болел коронавирусом. Из-за осложнений он впал в кому и, не приходя в сознание, скончался.