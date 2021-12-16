По данным Департамента статистики Литвы, коронавирус унес жизнь и еще одного мужчины из возрастной группы 30–39 лет. Смерть этого жителя Ширвинтского района была зарегистрирована 14 декабря. Он не был привит.
Представитель Ширвинтской больницы подтвердила, что к ним привезли молодого человека в тяжелом состоянии, его реанимировали. Потом его увезли в Электренскую больницу. Женщина не могла сказать тот ли это человек, который потом скончался.
С представителями Электренской больницы пока связаться не удалось.
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