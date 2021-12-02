Директор Укмергского центра социальных услуг Кристина Карповене сказала, что первый случай заболевания был установлен на прошлой неделе, в пятницу. Больного изолировали в выделенном для этого муниципалитетом помещении – в лагере Вепряйской школы-многофункционального центра. В пятницу этого человека привезли в лагерь, он провел там четыре дня и четыре ночи.

За это время выяснилось, что заболели еще 5 человек. По словам директора ночлежного дома, тогда всех решили изолировать в ночлежном доме - в разных комнатах. Изолироваться должны и лица, которые с ними контактировали.

"В ночлежный дом привезли и больного из Вепряй", – сказала Карповене.

Она опровергла информацию о том, что о человеке, которого оставили в Вепряй, не позаботились. В фейсбуке писали, что этого больного оставили без горячей воды, плиты и гигиенических средств.

Директор Вепряйской школы-многофункционального центра Рамуте Любомирскене рассказала, что привезенный в пятницу человек был пьян, с ним было немало хлопот. Он без маски пришел к работнице центра, что-то громко говорил.

Несмотря на это, были созданы все необходимые условия – отопление включили на первом этаже здания, где находился только изолированный человек.

Любомирскене сказала, что их учреждение выделили для изоляции жителей района, но пользуются им редко. Примерно раз в месяц здесь поселяют одного человека. Вышеупомянутый человек был доставлен в школу в пятницу, в 16 ч. У него с собой были две сумки. Он сказал, что еда у него есть, что ему ничего не нужно. В понедельник он попросил столовые приборы, ему принесли и еду.

Карповене заверила, что изолированные не брошены на произвол судьбы – еду им приносят в комнаты.

Помещения ночлежного дома были продезинфицированы, работники ходят в респираторах и перчатках, в защитных комбинезонах.

По данным на 1 декабря, никто из заразившихся не нуждался в серьезной помощи врачей, у некоторых не было никаких симптомов.

По словам Карповене, сделать для больных что-то еще невозможно. Ведь речь идет о взрослых трудоспособных людях, только они входят в группу социального риска.

Важно обеспечить им условия для изоляции, чтобы они не нарушили действующий порядок.

За все время пандемии в ночлежном доме в первый раз заболел больше чем один человек.