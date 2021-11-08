Первое предложение - обязательная изоляция после контакта с больным коронавирусом не только для непривитых, но и для привитых жителей. Изоляция в случае с привитыми прекращается, когда человек получает отрицательный тест на коронавирус. ПЦР-тест надо сдать не раньше чем на третий день после контакта.

Второе предложение – все жители должны носить только медицинские маски или респираторы.

Третье ужесточение – "паспорт возможностей" с 6 декабря должны требовать и у детей с 12 лет.

Сейчас "паспорт возможностей" требуется лицам с 16 лет.

Кроме того, хотят ввести срок действия "паспорта возможностей" - 7 месяцев.

Решается вопрос профилактического тестирования для лих определенных групп. Обязательно тестироваться должны работники медсектора, хосписов, домов опеки, системы образования, если через 180 дней эти люди не привились бустерной дозой.