Коронавирус не жалеет молодых: в числе скончавшихся и мужчина младше 30 лет

Двое из скончавшихся были из возрастной группы 40–49 лет: в Клайпеде - мужчина, в Кедайняйском районе – женщина. Оба они не были привиты.

В последнее время часто регистрируют смерти людей младше 50 лет. В минувший четверг в Акмянском районе скончался мужчина из группы 20–29 лет. В воскресенье сообщили о смерти мужчины 30–39 лет. Этот человек жил в Кедайняйском районе. Оба скончавшихся были не привиты.

Врачи отмечают, что непривитые молодые люди часто попадают в больницы.

Представитель Сантаришкской клиники Валдас Печелюнас сказал в интервью Žinių radijаs, что из госпитализированных в августе - половине младше 61 года. Кроме того, лишь у немногих из них были хронические заболевания.

"Даже относительно здоровым молодым людям не всегда везет, и они попадают в реанимацию. Состоянию, в котором находятся тяжело больные COVID-19, не позавидуешь", – заметил врач.

Ситуация в Сантаришкской клинике неважная и сейчас.

По словам врача, в реанимацию попадают пациенты самого разного возраста, нескольким - чуть больше 30 лет.

"В реанимации есть и люди старшего возраста, но есть и 50-летние пациенты. За последние несколько недель у нас умер один 46-летний пациент", – рассказала врач Йолита Якутене.

Она назвала несколько причин, по которым молодые пациенты попадают в реанимацию.

"У нас было несколько молодых непривитых пациентов. Конечно же, и у молодых могут быть хронические заболевания, которые осложняют течение COVID-19", – сказала Якутене.

По ее словам, все молодые люди, которые попадали в Сантаришкскую больницу с ковидом были непривиты.

"Некоторые из них сожалеют, что не привились. Ни один из лежащих в больнице пациентов не считает, что поступил правильно, не привившись от ковида. У всех мнение изменилось. К сожалению, поздно", – заметила Якутене.

Похожая ситуация и в Каунасской больнице. Ее представитель Саулюс Твирбутас сказал Delfi, что у них в реанимации из 6 коек заняты 4. Ни один из пациентов не был привит. Их возраст – 50–60 лет.

В реанимации Республиканской Паневежской больницы сейчас находятся два пациента 50–59 лет, оба они не привиты.

Очень много больных COVID-19 находится в Клайпедской больнице. Напомним, что Клайпеда уже больше месяца находится в черной зоне.

Представитель Клайпедской больницы Айсте Норейкайте сказала, что у них лежат 111 пациентов с ковидом, 17 из них - в реанимации.

"В реанимации лежат трое привитых. У двоих из них есть хронические заболевания. Привитые редко попадают в реанимацию", – сказала Норейкайте.