Из-за 6 случаях COVID-19 изменили субботнюю программу на телевидении LRT – не было традиционной утренней передачи "Доброе утро, Литва", которая выходит в прямом эфире.
Правда, 6 апреля сообщили, что коронавирусом заболели 9 человек.
После выявления новых случаев болезни переформированы команды работников, тестируют о изолируют работавших с заболевшими людьми их коллег, предприняты необходимые меры безопасности.
Почти год коллектив телевидения и радио разбит на отдельные группы, чтобы можно было обеспечить непрерывный поток информации в условиях карантина. Команды работают посменно.
В понедельник утром портал Delfi связался по телефону с пресс-секретарем LRT и с гендиректором Моникой Гарбачаускайте-Будрене. Обе они отказались комментировать ситуацию по телефону и попросили прислать вопросы письменно.
Еще во время отбора на "Евровидение" и трансляции Евролиги в редакцию Delfi приходили возмущенные обращения читателей, в которых они писали, что во время трансляций на LRT не соблюдают безопасное расстояние, а в помещении одновременно собирается слишком много людей.
Тогда пресс-секретарь LRT Мигле Савицкайте заверила, что во время трансляций и съемок соблюдают все действующие правила безопасности.
Напомним, что в понедельник сообщили о случаях коронавируса на съемках награждений M.A.M.A. По данным Национального центра общественного здравоохранения, у четырех участников мероприятия установили COVID-19.
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