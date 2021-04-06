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В коллективе LRT зафиксирован очаг коронавируса. По сведениям BNS, коронавирусом заразились члены команды передачи "Доброе утро, Литва".
LRT, COVID-19 testas / Foto: Delfi, Shutterstock
LRT, COVID-19 testas / Foto: Delfi, Shutterstock

Из-за 6 случаях COVID-19 изменили субботнюю программу на телевидении LRT – не было традиционной утренней передачи "Доброе утро, Литва", которая выходит в прямом эфире.

Правда, 6 апреля сообщили, что коронавирусом заболели 9 человек.

После выявления новых случаев болезни переформированы команды работников, тестируют о изолируют работавших с заболевшими людьми их коллег, предприняты необходимые меры безопасности.

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Почти год коллектив телевидения и радио разбит на отдельные группы, чтобы можно было обеспечить непрерывный поток информации в условиях карантина. Команды работают посменно.

В понедельник утром портал Delfi связался по телефону с пресс-секретарем LRT и с гендиректором Моникой Гарбачаускайте-Будрене. Обе они отказались комментировать ситуацию по телефону и попросили прислать вопросы письменно.

Еще во время отбора на "Евровидение" и трансляции Евролиги в редакцию Delfi приходили возмущенные обращения читателей, в которых они писали, что во время трансляций на LRT не соблюдают безопасное расстояние, а в помещении одновременно собирается слишком много людей.

Тогда пресс-секретарь LRT Мигле Савицкайте заверила, что во время трансляций и съемок соблюдают все действующие правила безопасности.

Напомним, что в понедельник сообщили о случаях коронавируса на съемках награждений M.A.M.A. По данным Национального центра общественного здравоохранения, у четырех участников мероприятия установили COVID-19.

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