Коронавирус изменил традиции в похоронной культуре: одежду кладут в гроб рядом с телом

Директор компании Ramybės takas Сильвия Талачкене сказала, что покойных, скончавшихся от COVID-19, хоронят в специальных пакетах, которые снаружи дезинфицируют.

"Покойного кладут в пакет, пакет дезинфицируют, потом тело в нем кладут в гроб. Перед этим родные обычно выбирают одежду, у нас еще не было таких случаев, чтобы кто-то не покупал одежду и обувь для покойного", – сказала LNK Талачкене, рассказав, что умерших в пакете не дают увидеть даже близким.

Одежду для покойного кладут в гроб, на тело.

Заместитель директора компании Grauduva Раймондас Панкявичюс сказал, что многие близкие покойных просят положить одежду в гроб.

"Около 70% просят положить одежду. Мы выполняем пожелания клиентов", – отметил он.

Комплект одежды для покойника стоит 80-150 евро, есть платья и по 250 евро.

"Без одежды - не хоронят. И я против такого. Был один случай, когда жена хотела наказать покойного супруга и не хотела ничего покупать – тогда мы пожертвовали одежду", – поделилась одним случаем Талачкене.

Пожилым людям скончавшимся от коронавируса обычно одежду не покупают, так как они уже обычно держали все необходимое на случай смерти дома.

"Пожилые люди готовятся к смерти – у них есть костюмы, любимые платья. Близкие их приносят. Куда девать все это, не выбрасывать же?", – сказал Панкявичюс.

Этнологи считают, что одежду в гроб надо класть, даже если скончавшегося от коронавируса будут кремировать.

"Неважно, что нельзя надеть одежду на покойного, ее кладут в гроб, как дань уважения. И ботинки, и носовой платок, и четки", – сказала этнолог Виталия Василяускайте.

"Покойного красиво одевают, надевают украшения, кладут в гроб другие вещи, верят, что в ином мире они ему пригодятся. Как здесь жил, так ему это в другом мире пригодится. Неужели он голый предстанет пред Господом?", – вопрошала она.