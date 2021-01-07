Коронавирус диагностирован еще у троих депутатов парламента Литвы

Представитель фракции Движения либералов Ричардас Юшка сказал BNS, что положительный тест на коронавирус он получил в понедельник.
Депутат сказал, что у него ненадолго повысилась температура, поэтому он сдал тест. Ответ был положительным.
Депутат сказал, что после Рождества с коллегами по фракции он не общался, поэтому никому из членов фракции не надо изолироваться.
Положительный результат теста на COVID-19 получил депутат от партии консерваторов Юстинас Урбанавичюс.
Он сказал BNS, что симптомов у него нет, он сдал тест профилактически перед заседанием парламента, намеченным на четверг. Получив положительный ответ, он изолировался.
С 12 января парламент Литвы из-за пандемии COVID-19 переходит к удаленной работе.
Правление парламента в среду решило провести первое удаленное заседание.
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