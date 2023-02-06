aA
"Появилась новая птичка. Может, домашняя, ни у кого не пропадал?", – вопрошала жительница столичного микрорайона Каролинишкес Габриэла.
Женщина рассказала, что сначала кормом лакомились синицы и воробьи, но однажды она увидела в окно – крысу.
Женщина поделилась фотографиями в социальной сети.
Крыса привлекла внимание кота Габриэлы. Женщина сфотографировала, как кот наблюдает за крысой через окно.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Мать пропавшего без вести подростка: возможно, на него напали
Мать 15-летнего Миколаса Давидониса, пропавшего в...
Эфир Delfi с драматургом и режиссером с Иваном Вырыпаевым
2 февраля в Литовском национальном драматическом...
Представители музея Пушкина в Литве хотят изменить название, им советуют оценить контекст и завещание
В СМИ появилась информация о том, что представители...
Специально для Delfi – новый президент Чехии: Россия не вынесла урок
Новый президент Чехии Петр Павел , победивший на...
В Вильнюсе около школы было совершено нападение на девушку
Информация о нападении на девушку появилось на...