aA
"Появилась новая птичка. Может, домашняя, ни у кого не пропадал?", – вопрошала жительница столичного микрорайона Каролинишкес Габриэла.
Žiurkė Gabriela Hartwig nuotr.
Žiurkė Gabriela Hartwig nuotr.

Женщина рассказала, что сначала кормом лакомились синицы и воробьи, но однажды она увидела в окно – крысу.

Женщина поделилась фотографиями в социальной сети.

Крыса привлекла внимание кота Габриэлы. Женщина сфотографировала, как кот наблюдает за крысой через окно.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Мать пропавшего без вести подростка: возможно, на него напали

Мать 15-летнего Миколаса Давидониса, пропавшего в...

Эфир Delfi с драматургом и режиссером с Иваном Вырыпаевым

2 февраля в Литовском национальном драматическом...

Представители музея Пушкина в Литве хотят изменить название, им советуют оценить контекст и завещание

В СМИ появилась информация о том, что представители...

Специально для Delfi – новый президент Чехии: Россия не вынесла урок

Новый президент Чехии Петр Павел , победивший на...

В Вильнюсе около школы было совершено нападение на девушку

Информация о нападении на девушку появилось на...