Женщина рассказала, что сначала кормом лакомились синицы и воробьи, но однажды она увидела в окно – крысу.

Женщина поделилась фотографиями в социальной сети.

Крыса привлекла внимание кота Габриэлы. Женщина сфотографировала, как кот наблюдает за крысой через окно.