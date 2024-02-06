Координационный центр спасения на море: выходить на лед Куршского залива опасно

Ежедневный морской гидрометеорологический бюллетень Гидрометеорологической службы Литвы при Министерстве окружающей среды сообщает, что в Куршском заливе у берегов Юодкранте лед взломан, у Ниды лед подтаял, есть прогалины. В данный момент лед постепенно тает и разрушается со скоростью 3 балла (скорость таяния в 3 балла соответствует 5-6 см в день). В Куршском заливе у берегов Венте ледоход, таяние и взлом льда — 2 балла (таяние в 2 балла соответствует 3-4 см в сутки).

Предупреждение: Выход на лед в это время особенно опасно!

В связи с ситуацией в Куршском заливе мы просим общественность быть бдительными и не выходить на замерзшие водоемы.

Обращаем ваше внимание, что нарушение утвержденных муниципальными советами "Правил безопасного поведения в поверхностных водоемах и на льду поверхностных водоемов" карается в соответствии со статьей 491 Кодекса административных правонарушений Литовской Республики.