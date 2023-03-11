Контролеры равных возможностей подняли вопрос разницы в размерах карманов джинсов: это сексизм

Журналисты LNK спросили у жительницы Вильнюса, считает ли она это дискриминацией.

"Нет, у меня нет такой проблемы, я с этим не сталкивалась", – сказала женщина.

"Еще одна новость... Прекратите с такими глупостями", – смеялась другая, решив, что это шутка.

"Честно говоря, никогда не было такой проблемы. Все в порядке, карманы не маленькие", – сказала третья собеседница.

"Как раз сейчас в моде большие карманы", – заметила другая собеседница LNК.

Служба контролера равных возможностей обращает внимание на то, что женщин дискриминируют и стандартной клавиатурой пианино. Стандартная клавиатура якобы не подходит для размеров женской ладони. То же самое касается смартфонов. Якобы их размеры не подходят для женщин.

"Я несколько раз проверяла в фейсбуке, точно ли это профиль государственного учреждения", – сказала LNK депутат Агне Ширинскене.

После таких исследований государственного учреждения в социальных сетях началась буря. Возмущались и известные люди, и политики. Говорят, что контролеры равных возможностей могли бы заняться более актуальными вопросами.

Служба контролера равных возможностей обходится налогоплательщикам больше чем в 0,5 млн. евро в год.

"Я не знаю, нужно ли такое. Это вопрос выбора: размер карманов или телефона. Я думаю, это неактуальная тема. Думаю, эти деньги можно потратить с большей пользой", – сказала LNK одна жительница Вильнюса.

"Это не то место, где надо искать проявление дискриминации, на что надо тратить деньги фондов и время государственных служащих", – подчеркнула депутат Ширинскене.

Служба контролера равных возможностей указала, что исследование, связанное с размерами карманов и смартфонов нужно было, чтобы обратить внимание на проблему неравенства.

"Карманы - лишь одна из тем. И служба не проводила исследование на деньги налогоплательщиков. Использовали международные данные", – сказала LNK представитель службы Минтауте Юркуте.

Хотели обратить внимание на то, что некоторые вещи производят по мужскому стандарту.

"Во многих сферах, возьмем мы карманы джинсов или клавиши пианино, средства безопасности в автомобилях, медицинские исследования и т.д., во многих сферах нам еще не хватает данных по половому признаку. Значит, исследования проводят в основном с участием мужчин или за стандарт берут мужское тело, не женское", – сказала Юркуте.

Ширинскене подчеркнула, что сама говорит о социальном неравенстве.

"Мне хотелось бы предложений такого ведомства о снижении такого неравенства. Но мы в парламенте не видели таких предложений. Зато видим исследование по измерению размеров карманов", – удивлялась политик.