Контролер поделился увиденным на границе: белорусские пограничники стреляли в воздух из автоматов

"Сегодня была одна из самых тяжелых ночей в моей жизни, мне довелось наблюдать как осуществляют приказ главы МВД и не пускают мигрантов на территорию Литвы", – так он начал свой рассказ в фейсбуке. Он наблюдал за ситуацией с 22 ч.

"Мы объехали Друскининкайскую заставу (30 км). Там белорусские пограничники запускали осветительные ракеты и наблюдали за нашими пограничниками с башни, кроме того, белорусские пограничники были рассредоточены в лесу. Мы видели, что движение в Беларуси интенсивное. Около двух часов мы вернулись на заставу. А в 4.15 ч. сели в автомобили и поехали к знаку на границе номер 134–135, где наблюдали за действиями по возвращению нелегалов в Беларусь", – писал он.

Пока они ехали, пограничники вернули группу из 45 человек. "Однако они стояли на белорусской стороне и молили пожалеть их, впустить в Литву – безопасную страну ЕС. Тогда литовские пограничники со словами go to a safe country – Belarus, go away принялись гнать их дальше от границы. Группа ни с места. В сторону Литвы пошла женина с ребенком, она не обращала внимание на крики литовских пограничников. Слышу по рации - не впускать.

Женщина с ребенком не страшится даже собаки, обняв ребенка просит пожалеть ее и впустить в Литву. Остальные также просят принять женщину с ребенком. В руках у женщины капельница, вроде как ребенок с капельницей. Однако пограничники подошли, увидели, что это обман, поэтому женщине велели возвращаться назад. Поскольку женщина не двигалась, пограничники взяли ее под руки и перенесли в сторону Беларуси. Плач ребенка", – писал Валентинавичюс.

По его слова, люди спрашивали, как им легально попасть в Литву. Пограничники кричат - идите назад. "Люди не уходят, и сейчас это противостояние продолжается", – продолжал контролер.

Однако напряжение на границе, по словам Валентинавичюса, только нарастает.

"По рации мы слышим вызов к 129 столбу на границе, там через границу перешла группа из 34 человек, 15 из них - дети. Вернуть их в том же месте не удается, поскольку в 5.30 ч. слышатся автоматные очереди с белорусской стороны, стреляют в воздух. У границы выстраивают белорусских пограничников в шлемах, со щитами и дубинками. Автоматные очереди не смолкают, поэтому литовские пограничники посадили нелегалов в автобус, перевезли к знаку 125–126, высадили и понуканием go, go go отправили в сторону Беларуси. Мигранты медленно шли в сторону Беларуси", – рассказал контролер.

По его словам, не покидает мысль, что если Беларусь будет формировать больше подобных групп, то хватит ли у литовской стороны мощностей, чтобы всех вернуть обратно.

"А когда в таких случаях одна сторона (авторитарная) толкает мигрантов переходить границу, подгоняя автоматными очередями (выстрелы в воздух), а другая (демократическая) не принимает их, отгоняя собаками, вооруженными пограничниками и военными. Ведь люди как заложники?" – замечает Валентинавичюс.