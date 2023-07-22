Контролер по правам детей о похищенных из дома опеки детях: это первый подобный случай в Литве

"В Литве до сих пор у нас практически не было таких случаев, чтобы детей родители незаконно забирали из места опеки", – сказала она.

"Были только случаиs, когда родители с детьми жили за границей, а потом один из них, забрав детей, возвращался в Литву. Но это редкие истории, к нам термин "похищение детей" приходит из международного права", – заметила контролер.

Поскольку до сих пор таких случаев в Литве не было, работники дома опеки и не предполагали, что такое возможно.

По ее словам, родители могут встречаться со своими детьми либо наедине, либо в присутствии специалиста.

"Ситуации бывают разные. Все зависит от постановления суда. Бывают случаи, когда указано, что встречи могут проходить только в присутствии социального работника или опекуна", – сказала Жиобене.

Когда из семьи забирают детей, составляют план помощи родителям, родители должны им руководствоваться. Сотрудничество со специалистами помогает избежать различных угроз.