Во время целевого полета специалисты природоохраны зафиксировали 18 предположительно загрязненных участков на территории Вильнюса и Швенченского района. Специалисты фотографировали загрязненные отходами участки и определили их координаты. Расследования относительно данных участков будут продолжаться.
"Мы, специалисты природоохраны, стремимся к тому, чтобы таких территорий не было: постоянно просматриваем предложение услуг по обращению с отходами, организуем контрольные закупки в сфере транспортировки и обращения с отходами. Также осуществляем целевые выезды как на автомобиле, так и на вертолете для выявления случаев незаконной перевозки или хранения отходов", — говорит сотрудник Вильнюсской инспекции по охране окружающей среды Ромуалдас Каладюн.
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