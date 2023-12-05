Конституционный суд: депутат Гражулис нарушил присягу

 
ELTA
Аугусте Либерите
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Petras Gražulis
Petras Gražulis
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Конституционный суд Литвы 5 декабря постановил, что депутат Пятрас Гражулис нарушил Конституцию и депутатскую присягу. Это постановление КС позволит парламенту провести голосования о лишении Гражулиса мандата.

"(...) Конституционный суд ЛР представил выводы: действие депутата парламента ЛР Пятраса Гражулиса – сознательное голосование за другого депутата – противоречит Конституции ЛР", – озвучил 5 декабря решение суда его председатель Гинтарас Года.

"Своими действиями (...) депутат Пятрас Гражулис грубо нарушил Конституцию и депутатскую присягу", – сказано в постановлении.

Судья КС Аурелиюс Гутаускас заверил, что даже однократное такое действие должно влечет ответственность перед народом и государством.

"Голосование за другого человека, когда он сам находится рядом, оценили как грубое нарушение. Даже за однократное такое голосование должно нести ответственность перед народом и государством, соблюдение Конституции должно быть в любом случае", – сказал журналистам Гутаускас.

Этот вердикт КС обжалованию не подлежит.

Депутат Гражулис, после того как услышал постановление КС, заявил, что не намерен сам уходить в отставку.

"Я перед ними не будут становиться на колени – ни перед этим КС, ни перед консерваторами. Пусть лишают мандата – я сам не буду от него отказываться", – сказал он во вторник журналистам.

На вопрос, будет ли в парламенте достаточно голосов для его отставки, он сказал, что, скорее всего, да. "Скорее всего, голосов хватит", – сказла он.

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