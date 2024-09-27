Консерваторы намерены рассмотреть вопрос членства Раманаускаса в партии: планируют принять решение в ближайшее время

„Поскольку А. Раманаускас является рядовым членом и не занимает никакой официальной должности, согласно уставу СО-ХДЛ, совет отделения, которому принадлежит член, на заседании рассматривает и принимает решение“, — сказала агентству ELTA представитель фракции консерваторов Раминта Кершите в четверг.
„В ближайшее время такое действие планируется, с рассмотрением ситуации“, – заверила она.
В свою очередь вице-спикер Сейма консерватор Юргис Разма говорит, что вопрос членства А. Раманаускаса должен рассматриваться в Наблюдательном комитете партии.
"Коллеги, которых я спрашивал, ранее сказали, что нет того членства. Возможно, до меня дошла неточная информация. Теперь, когда выяснилось, что членство всё же есть, видимо, перед Наблюдательным комитетом встанет дилемма, рассматривать ли его поступок (А. Раманаускаса – ELTA), и если рассматривать, то как оценить“, – заявил в четверг Ю. Разма информационному агентству Elta.
"Я не навязываю Наблюдательному комитету, какие решения ему следует принять, но оценить всю ту ситуацию, думаю, надо бы. Все-таки, в общественном поле был большой резонанс“, – заверил он.
В последнее время немало критики в публичном поле вызвали высказывания А. Раманаускаса, сделанные в ходе транслируемого на платформе YouTube интервью с лидером "Национального объединения“ Витаутасом Синицей.
Однако в четверг известный ведущий заявил, что СМИ исказили его мысли – ради пущего "эффекта".
"Я не говорил, что надо расстреливать русских или русскоязычных Литвы, это ЛОЖЬ. Я говорил, как всегда в такой теме, о русифицированном литовском быдле – о ЛИТОВЦАХ, которые используют бандитскую и варварскую российскую поп-“культуру“, – написал в Facebook А. Раманаускас.
Несмотря на это, по словам Ю. Размы, данное обстоятельство не меняет ситуации.
"Неважно, что он имел в виду. Разбрасываться такими угрозами в адрес людей всё равно не следует. Можно осуждать их взгляды, но угрожать им физическими действиями, на мой взгляд, неподобающе. Как я уже говорил, партии лучше обойтись без такого члена", – сказал он.